Вице-президент «Барселоны»: «Неймар не покинет наш клуб»

Вице-президент "Барселоны" Карлес Вилларуби исключил уход из команды нападающего Неймара. Напомним, ранее сообщалось о возможном переходе бразильца в "Реал", а также о том, что им интересуется "Манчестер Сити".

"Есть много клубов, желающих видеть Неймара у себя. Тем не менее, футболист чувствует себя счастливо в "Барселоне", так что, мы не переживаем по этому поводу. Пускай наши болельщики чувствуют себя спокойно, бразилец не покинет "Барселону", – цитирует Вилларуби телеканал ТВ3.

На счету форварда в этом сезоне 21 забитый мяч в 28-и встречах.