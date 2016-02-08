Абрамов: «В Китай не зовут российских футболистов, потому что нет достойных»

Футбольный агент Владимир Абрамов рассказал Associated Press о китайском феномене в зимнее трансферное окно.

- Зачем это понадобилось китайцам именно сейчас?

- Вероятно, есть отмашка коммунистической партии Китая (далее – КПК), которая контролирует в стране все. Полагаю, в Китае поставлена амбициозная задача – получить чемпионат мира, хорошо его провести и добиться успеха. Страна получила определенную паузу после летних игр в Пекине в 2008-м, выиграла эту Олимпиаду, и теперь поставила цель – уже в футболе. Китайцы необыкновенно целеустремленный, дисциплинированный и трудолюбивый народ. Они взяли все лучшее, что у нас было. Они очень чтят культуру СССР, там во множестве идут советские фильмы, в почете наша музыка. Необыкновенно популярен наш фильм "Как закалялась сталь", и один из пунктов маршрута китайский туристов по Москве – это Новодевичье кладбище, где похоронен писатель Островский.

Они в восторге от персонажей нашей истории – я регулярно встречал в Москве китайские делегации, они плачут от счастья на могиле Сталина у кремлевской стены, благоговейно относятся к советской истории. Каждый раз, когда они приезжали на наши выставки, они идут к тому, что было создано во времена СССР – современные разработки их не особенно интересуют.

Мы немного отстали в понимании того, что такое китайский футбол. Это суперсовременные стадионы, лучшие базы, отличное финансирование. Откуда деньги? Финансируются футбольные клубы по схеме питерского "Зенита" - вроде бы и государственная компания "Газпром", а вроде бы и нет, мы же не знаем, кто представляет 49% акционеров газовой монополии? Так и в Китае: решения принимаются волевым методом с оглядкой на высшее руководство страны. На деньги там не скупятся, понимают, что ЧМ по футболу – это главное и самое престижное из того, что есть в мировом спорте.

- Почему они скупают всех за огромные деньги?

- Стиль китайцев – очарование первого знакомства, масштаб. Вы не были в китайских отелях? Даже четырехзвездочные отели имеют огромные холлы с необыкновенно ярким светом, мерцающими огнями, с большим количеством персонала. Важно создать впечатление! Все это отсутствует в Германии, Италии, Испании… Если гостиница больше трех звезд, она должна сиять, она должна быть праздником. Это не Германия, где если забыли выключить свет, бегут все администраторы!

Они скупают игроков – не могу сказать, что суперзвезд, но бегут иностранцев, которые действительно нужны клубу. Им нужны победные реляции, нужна реклама перед тем, как попытаться получить ЧМ. Но они, обратите внимание, не берут по 10 иностранцев в состав. Там нет разговора по поводу засилья иностранцев. Компании с миллиардными прибылями могут позволить себе чуть-чуть отщипнуть от прибыли на футбол и никто из жителей не обсуждает. Почему? Потому что дано добро КПК и все граждане рады, что прославляют их родину.

- Почему они не отменят лимит?

- Потому решение по поддержке комплексное. Денег дали много, иностранцев купили задорого, но немного. Потому что если иностранцев в составе много, народ ходить не станет и стадионы будут пустовать, а такая картинка перед ЧМ не нужна. Народ хочет видеть своих футболистов.

- Почему они не зовут русских футболистов?

- Потому что нет достойных. Они же видят, что у нас в футболе. У нас в стране огромное количество китайцев, которые доводят до своей страны информацию о происходящем в нашем спорте. Как-то они купили нашего Кирьякова, но взяли потому, что Сергей очень хорошо себя проявлял на уровне чемпионата Германии.