Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мини-футбол. Сборная России – в четвертьфинале Евро-2016

8 февраля 2016, 10:44

Сборная России на последних минутах вырывает ничью у Хорватии (2:2), которая позволила с первого места в группе С выйти в четвертьфинал чемпионата Европы.

Первый тайм в целом сложно занести в актив российской команды. Стартовые 10 минут прошли с преимуществом хорватской дружины, когда опасно били Еловчич и Маринович. Подопечные Сергея Скоровича в атакующих действиях участвовали реже, и гол, который на восьмой минуте после прострела с фланга забил Грцич, следует признать закономерным. Тут же "шахматные" соорудили еще два опасных выпада, после чего тренерский штаб россиян выпустил на паркет "тяжелую артиллерию" в лице Эдера Лимы, Сергея Абрамова и Владислава Шаяхметова.

Именно Лима и Абрамов соорудили скорый ответный гол: первый заработал аут, второй блестяще замкнул в касание заброс на дальнем фланге: этот вариант стандартного положения наша команда усердно отрабатывала на тренировках. Пропущенный гол не смутил Хорватию, и остаток первого тайма прошел в равной борьбе. В итоге соперники набрали по пять фолов, но до десятиметровых дело не дошло.

В начале второго тайма рисковать не хотели ни те, ни другие. Россия действовала в позиционных атаках, хорваты опасно

отвечали на контрвыпадах: те же Еловчич и Маринович заставляли вступать в игру Густаво. На 24-й минуте Еловчич передачей пяткой бросил в прорыв Новака, который оказался совершенно один по центру: так "шахматные" во второй раз в поединке вышли вперед.

Ожидаемого давления со стороны нашей команды долгое время не получалось. Соперник цепко действовал в обороне и стремительно при первой возможности бежал вперед. В итоге все самое интересное было отложено на концовку. На 38-й минуте Владислав Шаяхметов финтами раскидал оборону соперника, отдал на Лиму, а тот нашел на дальней штанге Переверзева - 2:2.

Буквально в следующей атаке, когда до сирены оставалась ровно минута, хорваты заработали шестой фол. Тихомир Новак решил бить с места нарушения - под углом с линии вратарской - и промахнулся. В оставшееся время соперник играл в пять полевых и был опасен. Но наши выстояли - и с первого места в группе вышли в четвертьфинал Евро-2016.

Чемпионат Европы-2016. Группа С. Сербия

Хорватия – Россия – 2:2 (1:1)

Россия: Густаво (вр) – Милованов, Кутузов, Давыдов, Робиньо, Переверзев (к), Шакиров, Абрамов, Эдер Лима, Шаяхметов, Сергеев, Ромуло, Лысков

Голы: 1:0 – Грцич, 8. 1:1 – Абрамов, 11. 2:1 – Новак, 24. 2:2 – Переверзев, 38.

Источник: Бомбардир.ру
Мини-футбол
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
В ЦСКА пожаловались на сложности с трансферами
11:41
1
ВидеоСумасшедший гол в ФНЛ после сальто с аута
11:32
5
Директор ЦСКА объяснил, почему клуб уступил Даку «Спартаку»
11:17
7
В «Локо» прокомментировали уход Батракова и Карпукаса
10:58
«Локо» не хочет продавать Батракова «Галатасараю», несмотря на тяжелое финансовое положение
10:22
4
Месси и Неймар вновь могут оказаться в одном клубе
09:54
В Европе восхищены игрой Сафонова за «ПСЖ»
09:47
1
Раскрыт клуб, куда перейдет Батраков
09:37
6
Скончался отец Месси, «Арсенал» купил игрока сборной Бразилии, любовница Инфантино и другие новости
01:00
В ЦСКА осудили болельщиков, скандировавших кричалки в адрес Шевелева
00:44
7
Все новости
Все новости
Рубенс назвал самого сложного соперника в РПЛ
12:38
В РПЛ повысят планку единоборств
12:26
Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1
12:15
1
Тысячи людей пришли на свадьбу на Мадейре, думая, что это церемония Роналду и Джорджины
11:59
Бабаев высказался о старте сезона для ЦСКА и доверии к Игдисамову
10:50
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
10:36
1
Подробности прощания с Месси-старшим
10:16
Месси и Неймар вновь могут оказаться в одном клубе
09:54
В Европе восхищены игрой Сафонова за «ПСЖ»
09:47
1
Раскрыт клуб, куда перейдет Батраков
09:37
6
Тренер ЦСКА объяснил замену Гонду в матче с «Ростовом»
09:27
2
«ПСЖ» в шаге от трансфера конкурента для Сафонова за 36 миллионов
09:20
1
Скончался отец Месси, «Арсенал» купил игрока сборной Бразилии, любовница Инфантино и другие новости
01:00
В ЦСКА осудили болельщиков, скандировавших кричалки в адрес Шевелева
00:44
7
Соболев сравнил себя с Кейном: «Стилистически мне близок»
00:27
10
Смородская одним словом описала игру «Локомотива» на старте сезона
00:14
4
Бабаев высказался о нулевой ничьей ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:50
4
Видео«Локомотив» обратился к болельщикам после неудачного старта сезона
Вчера, 23:36
Соболев озвучил личную цель на сезон: «Надеюсь, получится»
Вчера, 23:21
9
«Акинфеева не хватает»: Обляков – после матча с «Ростовом»
Вчера, 23:13
9
Игдисамов оценил ничью ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:09
11
Альба прокомментировал ничью «Ростова» с ЦСКА
Вчера, 22:59
2
Ледяхов высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 22:56
12
Наумов – о «Локо»: «Безнадега, Галактионов будто уже не верит в команду»
Вчера, 22:47
1
«Положение тяжелое»: в «Локо» подтвердили финансовые проблемы
Вчера, 22:37
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+