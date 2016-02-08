Мини-футбол. Сборная России – в четвертьфинале Евро-2016

Сборная России на последних минутах вырывает ничью у Хорватии (2:2), которая позволила с первого места в группе С выйти в четвертьфинал чемпионата Европы.

Первый тайм в целом сложно занести в актив российской команды. Стартовые 10 минут прошли с преимуществом хорватской дружины, когда опасно били Еловчич и Маринович. Подопечные Сергея Скоровича в атакующих действиях участвовали реже, и гол, который на восьмой минуте после прострела с фланга забил Грцич, следует признать закономерным. Тут же "шахматные" соорудили еще два опасных выпада, после чего тренерский штаб россиян выпустил на паркет "тяжелую артиллерию" в лице Эдера Лимы, Сергея Абрамова и Владислава Шаяхметова.

Именно Лима и Абрамов соорудили скорый ответный гол: первый заработал аут, второй блестяще замкнул в касание заброс на дальнем фланге: этот вариант стандартного положения наша команда усердно отрабатывала на тренировках. Пропущенный гол не смутил Хорватию, и остаток первого тайма прошел в равной борьбе. В итоге соперники набрали по пять фолов, но до десятиметровых дело не дошло.

В начале второго тайма рисковать не хотели ни те, ни другие. Россия действовала в позиционных атаках, хорваты опасно

отвечали на контрвыпадах: те же Еловчич и Маринович заставляли вступать в игру Густаво. На 24-й минуте Еловчич передачей пяткой бросил в прорыв Новака, который оказался совершенно один по центру: так "шахматные" во второй раз в поединке вышли вперед.

Ожидаемого давления со стороны нашей команды долгое время не получалось. Соперник цепко действовал в обороне и стремительно при первой возможности бежал вперед. В итоге все самое интересное было отложено на концовку. На 38-й минуте Владислав Шаяхметов финтами раскидал оборону соперника, отдал на Лиму, а тот нашел на дальней штанге Переверзева - 2:2.

Буквально в следующей атаке, когда до сирены оставалась ровно минута, хорваты заработали шестой фол. Тихомир Новак решил бить с места нарушения - под углом с линии вратарской - и промахнулся. В оставшееся время соперник играл в пять полевых и был опасен. Но наши выстояли - и с первого места в группе вышли в четвертьфинал Евро-2016.

Чемпионат Европы-2016. Группа С. Сербия

Хорватия – Россия – 2:2 (1:1)

Россия: Густаво (вр) – Милованов, Кутузов, Давыдов, Робиньо, Переверзев (к), Шакиров, Абрамов, Эдер Лима, Шаяхметов, Сергеев, Ромуло, Лысков

Голы: 1:0 – Грцич, 8. 1:1 – Абрамов, 11. 2:1 – Новак, 24. 2:2 – Переверзев, 38.