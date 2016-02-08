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  • Тим Кэйхилл: «Китай? Сюда едут только из-за денег. И все станет только хуже»

Тим Кэйхилл: «Китай? Сюда едут только из-за денег. И все станет только хуже»

8 февраля 2016, 07:28

Нападающий "Шанхай Шэньхуа" Тим Кэйхилл прокомментировал бурную активность китайских клубов на трансферном рынке.

"Когда я приехал в Китай, я понимал их амбиции. Я знал, на что подписался и что планировал клуб. С ума сойти, как все переменилось с момента моего переезда.

У них есть власть, и когда они что-то хотят, они это получают, а когда не хотят – выкидывают. Это как вращающаяся дверь: одни приходят, другие уходят.

Это безумие, но все станет только хуже. Китайский футбол взорвется, скоро будет преодолен барьер в 100 миллионов долларов на трансферы.

Сюда приходят не ради футбола, как раньше; тут правят деньги и личная выгода. Поможет ли переход сюда карьерам игроков? Нет. Поможет ли стране? Да.

Футболисты по-разному смотрят на страну. Я живу в Шанхае – это большой город. Другие города могут быть не такими продвинутыми, и не каждый тут задержится", – цитирует Кэйхилла fourfourtwo.com.

Источник: Бомбардир.ру
Шанхай Шэньхуа Кэхилл Тим
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