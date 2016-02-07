Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гарсия: «Невозможно сдержать смех рядом с Дзюбой»

    Хавбек "Зенита" Хави Гарсия рассказал, что главным заводилой и балагуром в команде является нападающий Артем Дзюба, чувство юмора которого испанец считает фантастическим. Также игрок отметил, что двухсторонние игры между легионерами и российскими игроками петербургского клуба постепенно становятся традицией.

    – На последней тренировке в Португалии иностранцы снова играли против россиян. Это новая традиция?

    – Да, это действительно ей становится, мы все об этом шутим. Но ничего серьезного, никакого такого уж соперничества нет. Хотя победить, конечно, хотят все. Мы вчерашнюю победу даже немного на ужине отпраздновали – включили музыку, все аплодировали, играл гимн чемпионов.

    – Справедливо сказать, что атмосфера в команде сейчас такая, что эти матчи – единственное, что легионеров и россиян и разделяет?

    – Я в этом смысле никаких проблем, честно говоря, и не замечал, но те, кто здесь играл раньше, говорили, что два–три года назад все было немного по-другому. У меня никаких проблем с общением нет. Мы же одна команда, у нас одни цели, поэтому обстановка прекрасная.

    – И кто всех объединяет? Данни, Дзюба?

    – О, Дзюба – это вообще феномен, он просто фантастический, не смеяться с ним невозможно. И он, это правда, небольшой мостик между всеми нами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.02.2016 23:29
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11