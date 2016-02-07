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    Герасимец: «Будущим тренером «Зенита» вижу Радимова»

    Бывший нападающий "Зенита" Сергей Герасимец считает, что Владислав Радимов готов заменить Андре Виллаш-Боаша на посту главного тренера сине-бело-голубых.

    "Если абстрагироваться оттого, кто играет в команде, какие задачи стоят, чтобы ориентироваться на развитие клуба, как привлечь зрителей на трибуны, то мне бы хотелось, чтобы "Зенит" возглавил Владислав Радимов. Если продолжится звездный принцип комплектования команды, направленный на достижения сиюминутного результата, то нужна фигура глобального масштаба для управления такими игроками, как Халк, Витсель и Гарай. Хотя я уверен, что и Радимов смог бы найти общий язык с такими исполнителями, и убедить руководство клуба, чтобы в команде играли местные воспитанники, чего сейчас увидеть невозможно.

    Обратите внимание: Слуцкий, Бердыев и Аленичев ладят со всеми! И Радимов сможет. Другое дело, что атмосфера в "Зените" требует времени для того, чтобы Владислав Николаевич стал полновластным хозяином команды, что необходимо любому тренеру. Здесь в последнее время в приоритете иностранцы, а россияне лишь дополнением к ним. Возможно, последние покупки изменят ситуацию. Однако ни тот, ни другой путь пока не дает шансов привлекать молодых питерских игроков в основной состав", - считает Герасимец.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    07.02.2016 10:56
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 февраля 2016, 17:11

      А кого он тренировал,я имею ввиду, какую команду?

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 7 февраля 2016, 15:50

      Пусть побольше опыта наберётся.

      0
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      Рейтинг: +358

      Финт 7 февраля 2016, 14:55

      Радимов и Семак норм связка.

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      Рейтинг: +2858

      nemolod 7 февраля 2016, 11:53

      Все зависит от того,какие цели ставятся перед командой: для ЛЧ нужны игроки уровня Халка,а для побед в первенстве и кубке достаточно и своих игроков,тем более,что есть солидный резерв из дубля и Зенита-2! Но самым идеальным вариантом было бы наличие самых сильных игроков из своих и легионеров,которые играли бы за еврокубки и частично в первенстве,а другая половина на первенстве!

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      Рейтинг: +407

      18JG 7 февраля 2016, 11:02

      Воистину! Влада Радимова нужно главным тренером в команду. При иностранных тренерах молодежи путь в основу заказан.

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