Варди: «Я хочу быть частью «Лестера» еще долгое время»

Нападающий "Лестера" Джейми Варди прокомментировал подписание нового договора с клубом. Напомним, футболист продлил контракт до лета 2019 года.

"Я восхищен тем, что сражаюсь за что-то важное с этим клубом как часть команды. Я никогда не встречал такой атмосферы, как здесь: от владельцев до тренера, игроков и фанатов. Я хочу быть частью этого еще долгое время.

С тех пор, как я попал сюда три с половиной года назад, я не видел со стороны "Лестера" ничего, кроме абсолютной веры в меня , и просто невозможно измерить, насколько эта вера помогла мне стать лучше. Я всегда буду благодарен клубу за те инвестиции, которые он вложил в меня, и каждый день буду трудиться, чтобы отплатить за это", – сказал Варди.