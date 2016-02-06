Смородская: «Лимит – легкое решение, лежащее на поверхности, но не меняющее глубинных процессов»

Президент "Локомотива" Ольга Смородская поделилась мнением о возможном ужесточении лимита в РФПЛ до формата "5+6".

– Вы выступаете против ужесточения лимита, против переноса последнего тура, возразили было против отмены сборов в Турции... Но все равно же понятно: по любому серьезному вопросу итоговое решение будет таким, как захочет президент РФС. С его-то административным ресурсом.

– Лимит – это легкое решение, которое лежит на поверхности, но не меняет глубинных процессов. Ни при каком лимите не случалось, чтобы мы не давали развиваться талантам. Из одной только нашей школы их вышли десятки. А дальше дело уже за самим талантом. Но у него должна быть мотивация – лимит же уничтожает ее на ранней стадии.

И вообще, решение проблемы лежит не только в улучшении работы клубных детских академий. Школы, по крайней мере топ-клубов, работают эффективно. В каждой из Академий: в "Локомотиве", "Зените", "Спартаке", ЦСКА – занимаются футболом от 500 до 1000 детей. А должно заниматься футболом – десять-двадцать тысяч! Другой охват. И клубы должны брать в академию не пятилетнего ребенка, а уже подготовленного 10-12-летнего из бесплатной муниципальной школы. У нас в Москве таких школ считанное количество.