Покеттино: «Нам нужно успокоиться»

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино поделился впечатлениями после матча 25-го тура АПЛ против "Уотфорда" (1:0). Эта победа вывела "шпор" на вторую строчку в таблице турнира.

"Нам нужно успокоиться. У нас хорошее турнирное положение, но с самого начала сезона нашей философией было движение шаг за шагом. У нас очень молодой состав, так что очень важно продолжать движение от игры к игре и быть готовыми сражаться.

Нужно быть осторожными и всегда работать одинаково. В футболе никогда нельзя останавливаться. Мы должны быть более хладнокровны, мы сегодня создали много моментов и могли забивать больше.

У нас есть представление о том, как мы хотим строить команду на будущее, и сейчас важно донести эту философию до игроков", – сказал Покеттино.