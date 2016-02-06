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  • Ндинга: «До 14 лет приходилось играть по 17-18 часов в сутки, с перерывом только на сон»

Ндинга: «До 14 лет приходилось играть по 17-18 часов в сутки, с перерывом только на сон»

6 февраля 2016, 20:33
1

Полузащитник "Локомотива" Дельвин Ндинга рассказал, в каких условиях ему приходилось заниматься футболом в детстве.

– Вы сказали, что играли в "Диабль Нуар" два года. А до этого?

– А нигде, во дворах.

– Это как?

– Вот так, до 14 лет профессионально футболом я не занимался.

– Ничего себе.

– Для Конго это нормально. Я вырос в Пуэнт-Нуаре – большом портовом городе, центре нефтяной промышленности. В нем живут как богатые люди, так и очень бедные. Моя семья не относилась ни к тем, ни к другим. Хотя, наверное, все-таки ближе к бедным. Когда мне было 10 лет, умер мой папа, и на попечение нас с мамой взяла семья дяди-нефтяника. С деньгами стало получше, но жили все равно трудно. Развлечений у детей немного, и для меня таковым стал футбол. Играли по 17-18 часов в сутки, с перерывом только на сон. Ел и пил прямо на улице, между играми. Так продолжалось до 14 лет.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ндинга Дельвин
Комментарии (1)
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DarkJoy
1454787783
бедняжечка... а многие живут беднее тебя
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