Думбия начнет матч против «Вест Бромвича» на скамейке запасных «Ньюкасла»

Экс-форвард "Локомотива" Умар Ниасс, ставший недавно игроком "Эвертона", остался вне заявки на поединок 25-го тура АПЛ против "Сток Сити". Сенегалец не принимал участия в матче прошлого тура с "Ньюкаслом", однако появился на поле в футболке клуба накануне игры для приветствия болельщиков.

Что касается экс-нападающего ЦСКА Сейду Думбия, перешедшего из "Ромы" в "Ньюкасл" на правах аренды, то он начнет встречу с "Вест Бромвичем" на скамейке запасных, равно как и матч с "ирисками", в котором он так и не появился на поле.