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    Караваев: «Неплохо было бы вернуться в ЦСКА, но самое важное для меня – играть»

    Защитник ЦСКА Вячеслав Караваев, выступающий на правах аренды в чешском "Яблонце", рассказал, как чувствует себя в другом чемпионате и чего хочет в будущем.

    – Вы задержались в Чехии неожиданно долго. Играете регулярно к тому же…

    – У меня все хорошо на самом деле. В 20 лет постоянно получаю игровую практику. Всем доволен. Не жалею о том, что переехал в Чехию. Сейчас, дай бог, проведу так же еще половину сезона, а дальше уже будем смотреть.

    – Но в ЦСКА вернуться хотели бы? Или просто в Россию?

    – Не знаю, как получится. Конечно, было бы неплохо вернуться в родной ЦСКА, но самое важное для меня – играть. Сидеть на скамейке смысла нет никакого.

    – С точки зрения сборной России игровая практика в "Яблонце" тоже помогает?

    – Надеюсь, тренеры за мной наблюдают, а уж какие выводы они делают, не мне судить. На самом деле мне не сообщали, приезжает кто-то на игры "Яблонца" или нет.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    06.02.2016 15:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 6 февраля 2016, 16:27

      Не нужны вы Гинеру, блин, так, третий сорт, даже в ФНЛ не возьмут.

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