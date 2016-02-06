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Торреса зовут в Китай

6 февраля 2016, 09:45
4

Нападающий "Атлетико" Фернандо Торрес близок к переходу в один из китайских клубов.

Как известно, по окончании сезона 31-летний испанец вернется в "Милан", которому принадлежат права на него. У руководства итальянского клуба нет планов относительно Торреса, а значит он будет выставлен на трансфер. Источник утверждает, что после возвращения в Италию форварда планируют подписать представители Китая.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании Торрес провел 16 матчей, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.

Источник: Sportmediaset
Испания. Примера Испания Атлетико Милан Торрес Фернандо
Комментарии (4)
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mlkritskiy
1454752014
наверно сейчас для него это самый нормальный вариант. Учитываю его форму и статистику. Опять же возраст.. Можно поиграть для души. Заявил он о себе на весь мир вдоволь, и в +, и в отрицательном плане.
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Willian92
1454753402
Китайцы взорвались всех подряд покупают именитых футболистов
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Aztec58
1454753751
Ага, и будет ему счастье!
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