Торреса зовут в Китай

Нападающий "Атлетико" Фернандо Торрес близок к переходу в один из китайских клубов.

Как известно, по окончании сезона 31-летний испанец вернется в "Милан", которому принадлежат права на него. У руководства итальянского клуба нет планов относительно Торреса, а значит он будет выставлен на трансфер. Источник утверждает, что после возвращения в Италию форварда планируют подписать представители Китая.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании Торрес провел 16 матчей, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.