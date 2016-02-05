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  • Романцев: «Широков в «Спартаке» выглядел очень посредственно»

Романцев: «Широков в «Спартаке» выглядел очень посредственно»

5 февраля 2016, 01:07
5

Бывший главный тренер московского "Спартака" Олег Романцев рассказал о своем отношении к уходу полузащитника Романа Широкова из стана красно-белых.

– Уход Широкова – большая потеря для "Спартака"?

– Руководители приняли решение его отпустить, значит, для них это не потеря. Видимо, считают, что теперь команда заиграет интереснее. Роман хорошо выступает за сборную, но в "Спартаке" выглядел очень посредственно. Клуб это, конечно, не устраивало.

– Андрей Тихонов считает, что такой диссонанс вызван разницей в уровне партнеров по "Спартаку" и сборной.

– Нет! Свой уровень нужно показывать, а не пенять на партнеров. Приведу пример. Марадона к 1994 году набрал лишний вес и уже потихоньку заканчивал с футболом, но все равно решил поехать на чемпионат мира в США. Аргентина тогда ничего серьезного собой не представляла, играла в "бей-беги". А пришел Марадона – и все изменилось. Силой своей личности Марадона вдохновил команду. Что мешало Широкову повторить этот трюк в "Спартаке"?

– Если Широков не сумеет подыскать себе клуб, без него сборной на Eвро будет тяжело?

– Не уверен, что в нашей сборной есть игроки, от которых зависит игра команды. По-моему, состав довольно ровный. Хотя, само собой, желаю Роману побыстрее найти команду и привести себя в оптимальную форму. Для сборной он, безусловно, важен.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Широков Роман Романцев Олег
Комментарии (5)
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AleXXX 88
1454640141
он всю карьеру посредственно играет
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Эрк
1454654045
Аргентина 1994 - это Батистута, Редондо, Сименоне, Артега... не такая уж бей беги команда
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С-Пб on-line
1454659523
Х уя сравнил Марадону и широкова...смешно
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Майор Дзагоев
1454683638
Что мешало Широкову стать лидером? Федун и его идиотское руководство клубом и его персоналом
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