Романцев: «Широков в «Спартаке» выглядел очень посредственно»

Бывший главный тренер московского "Спартака" Олег Романцев рассказал о своем отношении к уходу полузащитника Романа Широкова из стана красно-белых.

– Уход Широкова – большая потеря для "Спартака"?

– Руководители приняли решение его отпустить, значит, для них это не потеря. Видимо, считают, что теперь команда заиграет интереснее. Роман хорошо выступает за сборную, но в "Спартаке" выглядел очень посредственно. Клуб это, конечно, не устраивало.

– Андрей Тихонов считает, что такой диссонанс вызван разницей в уровне партнеров по "Спартаку" и сборной.

– Нет! Свой уровень нужно показывать, а не пенять на партнеров. Приведу пример. Марадона к 1994 году набрал лишний вес и уже потихоньку заканчивал с футболом, но все равно решил поехать на чемпионат мира в США. Аргентина тогда ничего серьезного собой не представляла, играла в "бей-беги". А пришел Марадона – и все изменилось. Силой своей личности Марадона вдохновил команду. Что мешало Широкову повторить этот трюк в "Спартаке"?

– Если Широков не сумеет подыскать себе клуб, без него сборной на Eвро будет тяжело?

– Не уверен, что в нашей сборной есть игроки, от которых зависит игра команды. По-моему, состав довольно ровный. Хотя, само собой, желаю Роману побыстрее найти команду и привести себя в оптимальную форму. Для сборной он, безусловно, важен.