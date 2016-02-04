Романцев: «Отрицательно отношусь к политике «Зенита», «Спартак» себе такого не позволял»

Бывший главный тренер московского "Спартака" Олег Романцев поделился своим мнением о трансферной политике клубов РФПЛ в зимний период дозаявок.

– Ни одна из команд глобально не изменилась. Так что те задачи, которые все перед собой ставили, остаются в силе. С нетерпением жду, когда чемпионат возобновится. Дал себе слово ходить весной на каждый матч "Спартака"! К слову, спасибо ЦСКА, который растерял в концовке первой части свое преимущество. Иначе интрига бы уже умерла.

– Особняком стоит переход Жиркова и Кокорина в "Зенит"…

– Это точно. И вот что любопытно: питерцы и без того больше всех забили, а теперь еще получили такое усиление в атаке. Хотя, судя по пропущенным мячам, укрепить им не мешало бы как раз оборону.

– Жирков разве не способен сыграть в защите?

– Для меня это игрок атакующий, с хорошей техникой и последним пасом. Сомневаюсь, что в Петербурге считают иначе.

– Теперь половина игроков основного состава сборной выступает за один клуб. Плюс?

– Конечно, это поможет наладить игровые связи. Хотя будут ли Жирков и Кокорин играть в старте "Зенита" – еще вопрос. Главный тренер там португалец, ему вопросы национальной команды безразличны.

– А для Премьер-лиги это минус? На волне финансового кризиса "Зенит" имеет все больше превосходства над конкурентами и скупает игроков сборной России.

– Да… И для болельщика тоже. Что интересного, если один клуб будет всегда побеждать, а остальные станут изначально понимать тщетность своих стараний? И ведь это не сейчас началось: "Зенит" так же забрал ведущих игроков у чемпионского "Рубина". Вместо того чтобы самим вырасти, они казанцев опустили. Отрицательно отношусь к такой политике…

– Часто нечто подобное говорят и о 90-х, вспоминая превосходство вашего "Спартака" над остальными…

– Глупости, мы себе ничего подобного не позволяли! Кого мы забирали у конкурентов? Тихонова из Реутова? Разве что совсем еще молодого Аленичева из "Локомотива" пригласили… Да и возможностей у "Спартака" таких не было: мы жили на заработанное.