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  • Романцев: «Отрицательно отношусь к политике «Зенита», «Спартак» себе такого не позволял»

Романцев: «Отрицательно отношусь к политике «Зенита», «Спартак» себе такого не позволял»

4 февраля 2016, 23:31
22

Бывший главный тренер московского "Спартака" Олег Романцев поделился своим мнением о трансферной политике клубов РФПЛ в зимний период дозаявок.

– Ни одна из команд глобально не изменилась. Так что те задачи, которые все перед собой ставили, остаются в силе. С нетерпением жду, когда чемпионат возобновится. Дал себе слово ходить весной на каждый матч "Спартака"! К слову, спасибо ЦСКА, который растерял в концовке первой части свое преимущество. Иначе интрига бы уже умерла.

– Особняком стоит переход Жиркова и Кокорина в "Зенит"…

– Это точно. И вот что любопытно: питерцы и без того больше всех забили, а теперь еще получили такое усиление в атаке. Хотя, судя по пропущенным мячам, укрепить им не мешало бы как раз оборону.

– Жирков разве не способен сыграть в защите?

– Для меня это игрок атакующий, с хорошей техникой и последним пасом. Сомневаюсь, что в Петербурге считают иначе.

– Теперь половина игроков основного состава сборной выступает за один клуб. Плюс?

– Конечно, это поможет наладить игровые связи. Хотя будут ли Жирков и Кокорин играть в старте "Зенита" – еще вопрос. Главный тренер там португалец, ему вопросы национальной команды безразличны.

– А для Премьер-лиги это минус? На волне финансового кризиса "Зенит" имеет все больше превосходства над конкурентами и скупает игроков сборной России.

– Да… И для болельщика тоже. Что интересного, если один клуб будет всегда побеждать, а остальные станут изначально понимать тщетность своих стараний? И ведь это не сейчас началось: "Зенит" так же забрал ведущих игроков у чемпионского "Рубина". Вместо того чтобы самим вырасти, они казанцев опустили. Отрицательно отношусь к такой политике…

– Часто нечто подобное говорят и о 90-х, вспоминая превосходство вашего "Спартака" над остальными…

– Глупости, мы себе ничего подобного не позволяли! Кого мы забирали у конкурентов? Тихонова из Реутова? Разве что совсем еще молодого Аленичева из "Локомотива" пригласили… Да и возможностей у "Спартака" таких не было: мы жили на заработанное.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Жирков Юрий Кокорин Александр Романцев Олег
Комментарии (22)
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Zeff
1454621225
Неправда. Спартак позволял себе, всё что хотел.
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E. B. C.
1454625688
То, что тут до фига спамовских и мало знающих их же историю. не новость.
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DblMok3
1454626362
С уважением отношусь к Романцеву, но согласен с ним лишь частично. В добавок к этому, я обратил внимание на заданные вопросы и , лично я, не понял смысл их задавать Романцеву с акцентом на Зенит. Ответы предсказуемы. И еще, Спартак в 90-е - это плохой пример... тогда была разруха и делёж ВЕЗДЕ!!! Они себе не позволяли такие покупки - это ответ "капитана очевидность", т.к. кому нужна была такая Россия?! Спатак тогда на старых дрожжах отыграл 10 хороших сезонов...
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APchelov
1454629150
Не, не быть Спартаку чемпионом! Одно нытьё
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Дагыстанец
1454633859
Хазпром звениту еще не то купит!!
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FC LD
1454648035
"..... Что интересного, если один клуб будет всегда побеждать, а остальные станут изначально понимать тщетность своих стараний?...." Ерунду какую то промалол.Маразм похоже начинается. Пример Испанский чемпионат. Где "Реал" скупая всех и вся отгребает зачастую от аутсайдеров.
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REDWHITE_
1454652416
газовый пузырь лопнет и мечты малолеток растворятся)))аха-ха
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Inks
1454660464
бред полнейший! админресурсом пользовались в 90-е как могли, а игроков переманивали еще в юном возрасте на уровне школ, потому и не так заметно было
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dm100
1454664233
Романцев прав. Админ. ресурс использовали тогда Цска и Ска ростовский. Как заиграет кто-то выше среднего уровня, так его в армию, независимо от его желания. А в Спартак переходили, если звали,чтоб играть на более высоком уровне.
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Zeff
1455472683
У РедУйта вместо головы газовый пузырь. Лопнет и всё!!!
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