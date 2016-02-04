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    Романцев: «Отрицательно отношусь к политике «Зенита», «Спартак» себе такого не позволял»

    Бывший главный тренер московского "Спартака" Олег Романцев поделился своим мнением о трансферной политике клубов РФПЛ в зимний период дозаявок.

    – Ни одна из команд глобально не изменилась. Так что те задачи, которые все перед собой ставили, остаются в силе. С нетерпением жду, когда чемпионат возобновится. Дал себе слово ходить весной на каждый матч "Спартака"! К слову, спасибо ЦСКА, который растерял в концовке первой части свое преимущество. Иначе интрига бы уже умерла.

    – Особняком стоит переход Жиркова и Кокорина в "Зенит"…

    – Это точно. И вот что любопытно: питерцы и без того больше всех забили, а теперь еще получили такое усиление в атаке. Хотя, судя по пропущенным мячам, укрепить им не мешало бы как раз оборону.

    – Жирков разве не способен сыграть в защите?

    – Для меня это игрок атакующий, с хорошей техникой и последним пасом. Сомневаюсь, что в Петербурге считают иначе.

    – Теперь половина игроков основного состава сборной выступает за один клуб. Плюс?

    – Конечно, это поможет наладить игровые связи. Хотя будут ли Жирков и Кокорин играть в старте "Зенита" – еще вопрос. Главный тренер там португалец, ему вопросы национальной команды безразличны.

    – А для Премьер-лиги это минус? На волне финансового кризиса "Зенит" имеет все больше превосходства над конкурентами и скупает игроков сборной России.

    – Да… И для болельщика тоже. Что интересного, если один клуб будет всегда побеждать, а остальные станут изначально понимать тщетность своих стараний? И ведь это не сейчас началось: "Зенит" так же забрал ведущих игроков у чемпионского "Рубина". Вместо того чтобы самим вырасти, они казанцев опустили. Отрицательно отношусь к такой политике…

    – Часто нечто подобное говорят и о 90-х, вспоминая превосходство вашего "Спартака" над остальными…

    – Глупости, мы себе ничего подобного не позволяли! Кого мы забирали у конкурентов? Тихонова из Реутова? Разве что совсем еще молодого Аленичева из "Локомотива" пригласили… Да и возможностей у "Спартака" таких не было: мы жили на заработанное.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.02.2016 23:31
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +300

      Zeff 14 февраля 2016, 20:58

      У РедУйта вместо головы газовый пузырь. Лопнет и всё!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 8 февраля 2016, 23:17

      Спартак самая коррумпированная команда.

      0
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      Рейтинг: +12

      dm100 5 февраля 2016, 12:23

      Романцев прав. Админ. ресурс использовали тогда Цска и Ска ростовский. Как заиграет кто-то выше среднего уровня, так его в армию, независимо от его желания. А в Спартак переходили, если звали,чтоб играть на более высоком уровне.

      -1
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      Рейтинг: +272

      Inks 5 февраля 2016, 11:21

      бред полнейший! админресурсом пользовались в 90-е как могли, а игроков переманивали еще в юном возрасте на уровне школ, потому и не так заметно было

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 5 февраля 2016, 09:06

      газовый пузырь лопнет и мечты малолеток растворятся)))аха-ха

      -3
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      Рейтинг: +36

      FC LD 5 февраля 2016, 07:53

      "..... Что интересного, если один клуб будет всегда побеждать, а остальные станут изначально понимать тщетность своих стараний?...." Ерунду какую то промалол.Маразм похоже начинается. Пример Испанский чемпионат. Где "Реал" скупая всех и вся отгребает зачастую от аутсайдеров.

      -2
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      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 5 февраля 2016, 03:57

      Хазпром звениту еще не то купит!!

      2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 5 февраля 2016, 02:39

      Не, не быть Спартаку чемпионом! Одно нытьё

      5
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      Рейтинг: +55

      DblMok3 5 февраля 2016, 01:52

      С уважением отношусь к Романцеву, но согласен с ним лишь частично. В добавок к этому, я обратил внимание на заданные вопросы и , лично я, не понял смысл их задавать Романцеву с акцентом на Зенит. Ответы предсказуемы.
      И еще, Спартак в 90-е - это плохой пример... тогда была разруха и делёж ВЕЗДЕ!!! Они себе не позволяли такие покупки - это ответ "капитана очевидность", т.к. кому нужна была такая Россия?! Спатак тогда на старых дрожжах отыграл 10 хороших сезонов...

      3
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      Рейтинг: +20

      E. B. C. 5 февраля 2016, 01:41

      То, что тут до фига спамовских и мало знающих их же историю. не новость.

      -1
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