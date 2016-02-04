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    Киреенко: «Были моменты, когда кто-то в кого-то плюнул»

    Нападающий "Зенита-2" Павел Киреенко прокомментировал игру против "Севильи Атлетико" (1:0).

    - Были моменты, когда кто-то в кого-то плюнул. Соперники специально бежали до конца даже в тех случаях, когда наш игрок уже освободился от мяча. Мне показалось даже, что футболистам "Севильи Атлетико" хотелось с нами подраться, что им не хватило футбола. Я тоже немного разозлился — все-таки если вы приехали играть в футбол, так давайте играть! Но Владислав Николаевич и нам тоже сразу дал понять, что мы должны не лезть в драку, а показывать футбол, на который способны. Потом нападающего испанцев, который постоянно всех заводил, заменили.

    - "Зенит"-2 чем-то напоминал испанскую команду по стилю игры, согласны?
    - Да, думаю, многим показалось, что мы с испанцами немного поменялись местами.

    - В обороне тоже все отрабатывали, на это делался упор перед матчем?
    - Любой игрок на своей позиции должен отрабатывать на сто процентов. Если в атаке у тебя что-то не получилось, нужно добежать в оборону, побороться. Иначе никто тебя не похвалит,

    Источник: ФК «Зенит»

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    04.02.2016 14:50
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