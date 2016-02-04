Сорокин: «Если в опросе победит Колобок, значит такова воля народа»

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин рассказал о мяче ЧМ-2018.

"Здесь такие же долгие дискуссии по поводу названия, как и у талисмана. Все прекрасно помнят такие названия, как "Джабулани" и "Бразука". Поэтому будет очень интересно, какое в итоге будет выбрано название для нашего. Мы слышали разные идеи, вроде Колобка, который от всех ушел. Название интересное, но не наша прерогатива выбирать его, это решает технический партнер ФИФА. Конечно же, мы будем консультировать производителя, но финальное решение не за нами. Может быть, по аналогии с Бразилией мы придем к народному голосованию и в этом вопросе. И если победит Колобок, значит, такова воля народа", - сказал Сорокин.