Смородская: «Желаю, чтобы «Спартак» не переплачивал за Мельгарехо»

Президент "Локомотива" Ольга Смородская рассказала о сорванном трансфере Лоренцо Мельгарехо из "Кубани".

"Мы обо всем договорились – и с игроком, и с клубом. Кстати, ни о каких 9 миллионах евро, о которых сообщалось в интернете, никогда не было и речи. Речь шла о четырех с небольшим миллионах. А с учетом долга за Сергея Ткачева, который составлял миллион с небольшим, у нас получался прекрасный трансфер по соотношению "цена-качество". Более того, Мельгарехо успешно прошел медобследование в "Локомотиве".

Когда дело шло к подписанию, "Кубань" решила, что мы можем простить долг по Ткачеву. Как это?! Мы так не ведем переговоры. Это несерьезный разговор, и мы остановили процесс. Ключевые пункты трансфера обговариваются сразу, на берегу, и когда все согласовано, клуб дает разрешение футболисту на медосмотр. Игрок покинул сборы на Кипре и прилетел в Москву на обследование и подписание контракта.

Меня поразило, что "Кубань" не собирается выплачивать нам долги. Краснодарский клуб имеет запрет на регистрацию новичков, казалось бы, надо радоваться, что появился такой удачный во всех отношениях вариант. Но вместо этого сделка срывается. Как они собираются играть в чемпионате? Как собираются решать вопрос по снятию запрета на дозаявку новичков, если не хотят платить согласно решению Палаты по разрешению споров?

Трансферный рынок таков, что к одним и тем же футболистам проявляют интерес многие клубы, и это не должно удивлять. Скажу одно: никакими суммами мы ничего не перебивали. Мы действовали исходя из принципа "цена-качество", и предложили столько, сколько, по-нашему, этот игрок стоит. Дело клуба – согласиться или нет. "Кубань" согласилась. До поры.

Окажется ли Мельгарехо в "Спартаке"? Думаю, да. И желаю "Спартаку" осуществить эту сделку, потому что мне жалко футболиста. Но желаю, чтобы "Спартак" не переплачивал", - заявила Смородская.