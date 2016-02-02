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    • Луис Энрике: «Валенсия» может доставить проблемы «Барселоне»

    Луис Энрике: «Валенсия» может доставить проблемы «Барселоне»

    Главный тренер «Барселоны« Луис Энрике обеспокоен предстоящим полуфинальным матчем Кубка Испании против «Валенсии«.

    «Мы хотим выиграть первый матч, чтобы не думать об ответном. «Валенсия» располагает хорошими игроками, которые могут доставить нам проблемы. Логично, что нас считают фаворитами, но нам нужно доказать это на поле. Мы должны выигрывать трофеи, а не думать о рекордах. Наша беспроигрышная серия не дает нам никаких гарантий», – сказал Энрике.

    Матч «Барселона» – «Валенсия» состоится 3 февраля. Напомним, что беспроигрышная серия каталонского клуба составляет 26 матчей. Рекорд «Барселоны» – 28 матчей без поражений.

    Источник: ФК «Барселона»

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    02.02.2016 18:26
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