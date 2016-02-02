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  • Стоимость строительства «Зенит-Арены» может вырасти до 35,3 миллиардов

Стоимость строительства «Зенит-Арены» может вырасти до 35,3 миллиардов

2 февраля 2016, 13:41
31

Генподрядчик строительства стадиона "Зенит-Арена" компания "Инжтрансстрой-СПб" потребовала увеличить стоимость контракта на 435 миллионов рублей.

Такое решение застройщик принял в связи с удорожанием строительных работ, оборудования и материалов из-за падения курса рубля. Впрочем, пока что решение об увеличении стоимости контракта не принято.

Если все будет согласовано, то итоговая сметная стоимость может превысить 35,3 миллиарда рублей. Напомним, что ранее планировалось завершить все строительные работы на стадионе в этом году.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия Зенит
Комментарии (31)
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REDWHITE_
1454411515
Распил-Арена, WC-Арена))) всю Россию ограбила, какая-то средненькая командочка из Ленинграда...
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REDWHITE_
1454412438
на золотые бачки в самом большом в мире туалете для бомжей)) теперь праздник у всех бездомных питера)) есть, куда гадить ходить)
Ответить
Asbjorn
1454412518
Ай да молодцы
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cruiff
1454415456
Памятник коррупции.
Ответить
Лыков
1454415602
Ворота из серебра, сидения из красного дерева, вертолетные площадки сверху, крытый полностью, так?? Или как? Или в России цемент и сталь дороже чем Европе?
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Aztec58
1454417824
Ожидаемо! И это ещё не предел, ага!
Ответить
Дагыстанец
1454418745
Хазпром заплатить!!! Сосет газ на севере а вкладывает питерским)))
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ВасяК
1454419188
Ну и как после этого можно болеть за бомжей!!!
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1454427331
Пидорбург.
Ответить
REDWHITE_
1454427724
горячая тема про "Унитаз-Арена"))
Ответить
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