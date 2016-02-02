Стоимость строительства «Зенит-Арены» может вырасти до 35,3 миллиардов

Генподрядчик строительства стадиона "Зенит-Арена" компания "Инжтрансстрой-СПб" потребовала увеличить стоимость контракта на 435 миллионов рублей.

Такое решение застройщик принял в связи с удорожанием строительных работ, оборудования и материалов из-за падения курса рубля. Впрочем, пока что решение об увеличении стоимости контракта не принято.

Если все будет согласовано, то итоговая сметная стоимость может превысить 35,3 миллиарда рублей. Напомним, что ранее планировалось завершить все строительные работы на стадионе в этом году.