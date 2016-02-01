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    «Зенит» - «Брондбю». Онлайн-трансляция

    Сегодня в рамках Кубка Атлантики состоится встреча между "Зенитом" и "Брондбю".

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Зенит" - "Брондбю". Начало в 21:45. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.02.2016 20:39
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 1 февраля 2016, 21:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вперед «Брондбю»!!!
      порви бомжей!

      -4
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > REDWHITE_ 2 февраля 2016, 02:43

      Заткнись неполноценный!

      2
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    • ...
      Рейтинг: -42

      Zenit_EKB_88 1 февраля 2016, 11:36

      на матч тв будет прямая трансляция

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 1 февраля 2016, 11:36

      Зачем смотреть на глупых датчан. Пусть REDWHITE_ СМОТРИТ.

      0
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    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 1 февраля 2016, 10:37

      еще можно посмотреть на позор зенита у них на сайте (ТВ-зенит) и Футбол в России

      -3
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