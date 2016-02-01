«Зенит» - «Брондбю». Онлайн-трансляция

Сегодня в рамках Кубка Атлантики состоится встреча между "Зенитом" и "Брондбю".

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Зенит" - "Брондбю". Начало в 21:45. Не пропустите!