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    Сапогов может вернуться в большой футбол

    Экс-форвард "Волги" Алексей Сапогов, вероятно, вернется в большой футбол. Новым клубом 27-летнего игрока может стать "Тюмень", в составе которой он провел несколько тренировок на прошлой неделе. Тем не менее, никакой информации относительно возможного приглашения нападающего, тюменский клуб не предоставляет. На данный момент "Тюмень" располагается на восьмой строчке в таблице ФНЛ.

    Напомним, что Сапогов принял решение сделать перерыв в профессиональной карьере в ноябре 2014-го года.

    Источник: «Советский спорт»

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    31.01.2016 23:53
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +673

      life85 1 февраля 2016, 12:23

      Я уж думал не дождусь этого момента )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 1 февраля 2016, 11:28

      юве не успел ТО закрылось (( или свободных можно регестрировать что то я не помню ?

      0
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      Рейтинг: +23

      tony09parker 1 февраля 2016, 09:58

      Лёша не дождался агентов ювентуса)))

      0
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      Рейтинг: +23

      tony09parker 1 февраля 2016, 09:57

      На бухло нехватает!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 1 февраля 2016, 09:22

      идиот в самом расцвете сил играть надо а не перерывы делать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +720

      Flydis 1 февраля 2016, 08:13

      не в АПЛ сразу ? не ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2606

      Freyk 1 февраля 2016, 01:23

      Шутка про «Ювентус».

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 февраля 2016, 00:25

      О-о! Ждём!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 1 февраля 2016, 00:00

      бапки кончились

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