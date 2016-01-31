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    Панюков может вернуться в «Динамо»

    Нападающий "Атлантаса" Андрей Панюков попал в сферу интересов "Динамо". В нынешнем сезоне игрок защищает цвета французского "Аяччо", куда он перешел на правах аренды.

    Напомним, форвард уже выступал за бело-голубых с 2012-го по 2015-й годы. Возможность возвращения Панюкова в "Динамо" существовала еще прошлым летом, но тогда трансфер футболиста так и не был согласован. Также сообщается, что на форварда претендует "Ренн".

    Источник: «Советский спорт»

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    31.01.2016 19:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -18

      uskorovau 31 января 2016, 20:53

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      -1
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 31 января 2016, 19:20

      ухахаха, шлак на шлаке

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