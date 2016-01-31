Панюков может вернуться в «Динамо»

Нападающий "Атлантаса" Андрей Панюков попал в сферу интересов "Динамо". В нынешнем сезоне игрок защищает цвета французского "Аяччо", куда он перешел на правах аренды.

Напомним, форвард уже выступал за бело-голубых с 2012-го по 2015-й годы. Возможность возвращения Панюкова в "Динамо" существовала еще прошлым летом, но тогда трансфер футболиста так и не был согласован. Также сообщается, что на форварда претендует "Ренн".