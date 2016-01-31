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    Шатов: «Не пойму, Роналду, что ли, в команду приехал? Это всего лишь Кокорин»

    Полузащитник "Зенита" Олег Шатов прокомментировал переход в стан сине-бело-голубых нападающего "Динамо" Александра Кокорина.

    "Не пойму, Криштиану Роналду, что ли, в команду приехал? Это всего лишь Александр Кокорин", – шутливо сказал Шатов.

    Напомним, сегодня Кокорин вместе с другим новичком Юрием Жирковым присоединился к петербургской команде и уже провел первое тренировочное занятие.

    Источник: ФК «Зенит»

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    31.01.2016 18:04
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -18

      uskorovau 31 января 2016, 20:53

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      -1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 31 января 2016, 20:01

      Для журналистов и Кокорин - десерт!

      0
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 31 января 2016, 19:23

      Деньгисова забыли ! За Кокошей вследом надо было бонусом прислать !

      -1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 31 января 2016, 18:23

      а дзюба визжит, что очень рад)))

      -3
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