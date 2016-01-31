Шатов: «Не пойму, Роналду, что ли, в команду приехал? Это всего лишь Кокорин»

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов прокомментировал переход в стан сине-бело-голубых нападающего "Динамо" Александра Кокорина.

"Не пойму, Криштиану Роналду, что ли, в команду приехал? Это всего лишь Александр Кокорин", – шутливо сказал Шатов.

Напомним, сегодня Кокорин вместе с другим новичком Юрием Жирковым присоединился к петербургской команде и уже провел первое тренировочное занятие.