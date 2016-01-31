Пашинин: «Большие деньги и вера в то, что из-за паспорта ты попадешь в состав, не лучшим образом влияет на молодых игроков»

Тренер "Локомотива" Олег Пашинин провел видеоконференцию, в ходе рассказал о тренировочном сборе команды в Португалии, подготовке к матчам с "Фенербахче" в Лиге Европы и поделился мыслями о лимите на легионеров.

"Мы выполнили всю запланированную работу на первом сборе. Травм нет, все здоровы. В ОАЭ приводили команду в хорошее функциональное состояние и вспоминали основные принципы взаимодействия футболистов. На втором все это совершенствуем и улучшаем качество игры. В Португалии больше игровых упражнений с максимальной интенсивностью. Постепенно отходим от тех объемов работы, которые были в ОАЭ. Интенсивность будет падать ближе к матчам. Также можно сказать, что определяется состав, на плей-офф Лиги Европы и чемпионат.

Тренерский штаб следит за матчами "Фенербахче". Для себя отмечаем различные нюансы, которые обсудим ближе к игре. Разбора с командой пока не было - не хотим психологически перегружать ребят. Они просто должны знать, что от них требуется, и учитывать пожелания тренерского штаба. Психологического перенапряжения быть не должно.

У многих молодых футболистов не получается заиграть из-за нескольких факторов. Не все справляются с новыми требованиями в период становления – каждый тренер имеет свое видение футбола, которому нужно соответствовать. Также появляются большие деньги. Ну, конечно, лимит на легионеров. Вера в то, что из-за паспорта ты в любом случае попадешь в основу, не лучшим образом влияет на молодых игроков", - сказал Пашинин.