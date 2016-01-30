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    Муса: «Вагнер Лав – фантастический игрок»

    Форвард ЦСКА Ахмед Муса считает, что экс-игрок армейского клуба Вагнер Лав заслуженно оказался в "Монако".

    "Вагнер Лав просто фантастический игрок. Мне удалось с ним поиграть. А вообще он заслужил то, чтобы выступать в "Монако", – заявил Муса.

    Напомним, этой зимой Вагнер Лав перешел во французский клуб из "Коринтианса". Его соглашение с монегасками рассчитано до лета 2017-го года.

    Источник: Р-Спорт

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    30.01.2016 17:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +459

      sour12 30 января 2016, 23:11

      Если бы Вано захотел он бы мог в основе барселоны поиграть 2-3 сезона, но ему походу бабла которое получил хватило на всю жизнь и в футбол играт просто ради удовольствия, а не ради карьеры.

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