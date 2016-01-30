Муса: «Вагнер Лав – фантастический игрок»

Форвард ЦСКА Ахмед Муса считает, что экс-игрок армейского клуба Вагнер Лав заслуженно оказался в "Монако".

"Вагнер Лав просто фантастический игрок. Мне удалось с ним поиграть. А вообще он заслужил то, чтобы выступать в "Монако", – заявил Муса.

Напомним, этой зимой Вагнер Лав перешел во французский клуб из "Коринтианса". Его соглашение с монегасками рассчитано до лета 2017-го года.