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    Пеллегрини: «Мы уже обходились без Агуэро и Силвы, а теперь должны побеждать без Де Брюйне»

    Главный тренер "Манчестер Сити" Мануэль Пеллегрини поделился мнением о ситуации с травмой полузащитника "горожан" Кевина Де Брюйне.

    "Сразу после матча с "Эвертоном" стало известно, что у Кевина серьезное повреждение. Он вернется в строй до конца сезона, но не будет играть 8-10 недель.

    Мы должны продолжать бороться за победы с игроками, которые есть в нашем распоряжении, и оставаться конкурентным соперником. Кевин – важный член нашей команды, но мы сохраняем позитивный настрой и доверяем всем игрокам.

    У нас нет намерения приобретать новых игроков в январе: на разных этапах сезона мы обходились без Серхио Агуэро и Давида Силвы, а теперь должны побеждать без Кевина", – отметил Пеллегрини.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    30.01.2016 16:31
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