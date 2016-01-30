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    Муса: «Спартак» – удобный соперник для ЦСКА. Нам приятно с ними играть»

    Нападающий ЦСКА Ахмед Муса поделился мнением о противостоянии армейцев с московским "Спартаком".

    После возобновления чемпионата ЦСКА предстоит встреча со столичным "Спартаком". Вы, проведя немало лет в России, вы уже полностью отдаете себе отчет, что это за матч?

    Конечно. Это принципиальная встреча, которая всегда стоит особняком! Для нас начать вторую часть в чемпионате матчем со "Спартаком" является большим вызовом, но мы готовы к этой встрече. Сейчас мы набираем форму. В общем, матч ЦСКА – "Спартак" станет замечательным открытием второй части первенства.

    Можно ли говорить, что "Спартак" становится удобной командой для ЦСКА?

    Да, можно сказать, со "Спартаком" нам приятно играть, особенно последние игры для нас складываются удачно. Мне кажется, что для нас предстоящий матч будет хорошим началом второй половины сезона.

    Источник: Р-Спорт

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    30.01.2016 16:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 30 января 2016, 18:08

      будет приятно, когда под хвост №37 накидают)))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +500

      Baggio1986 30 января 2016, 16:13

      Посмотрим!!!!

      1
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