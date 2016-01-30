Муса: «Пусть ЦСКА решает, отпускать меня или нет»

Да не пока рано, вот через годик если так же будет тренироваться и расти, то да.надо переходить в апл в хороший клуб и с уверенностью в своих силах и физике что сможешь выиграть конкуренцию...так что здесь Муса прав что не торопится.
Нападающий ЦСКА Ахмед Муса заявил, что покинет нынешний клуб, только если руководство захочет его отпустить.
"Я оставляю все на рассмотрение клуба, я даже комментировать тут ничего не хотел бы. Пусть именно ЦСКА решает, все произойдет так, как решит наше руководство. Если они согласятся на то, чтобы я перешел, то я перейду, а если посчитают, что нужно остаться, то я с удовольствием останусь. Конечно, я хотел бы себя попробовать в более сильных чемпионатах, но это случится тогда, когда это должно произойти. Какой бы чемпионат мне подошел бы по манере игры? Английская лига. Там показывают такой стиль, в котором играю я", – отметил Муса.