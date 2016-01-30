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    Муса: «Пусть ЦСКА решает, отпускать меня или нет»

    Нападающий ЦСКА Ахмед Муса заявил, что покинет нынешний клуб, только если руководство захочет его отпустить.

    "Я оставляю все на рассмотрение клуба, я даже комментировать тут ничего не хотел бы. Пусть именно ЦСКА решает, все произойдет так, как решит наше руководство. Если они согласятся на то, чтобы я перешел, то я перейду, а если посчитают, что нужно остаться, то я с удовольствием останусь. Конечно, я хотел бы себя попробовать в более сильных чемпионатах, но это случится тогда, когда это должно произойти. Какой бы чемпионат мне подошел бы по манере игры? Английская лига. Там показывают такой стиль, в котором играю я", – отметил Муса.

    Источник: Р-Спорт

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    30.01.2016 15:21
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +459

      sour12 30 января 2016, 23:15

      Да не пока рано, вот через годик если так же будет тренироваться и расти, то да.надо переходить в апл в хороший клуб и с уверенностью в своих силах и физике что сможешь выиграть конкуренцию...так что здесь Муса прав что не торопится.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 30 января 2016, 19:56

      Отпустить.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +118

      Лыков 30 января 2016, 19:40

      Да уж...там походу ультиматум от Ахмеда...надоела Россия ему

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +45

      Shtirlits 30 января 2016, 19:38

      Работай, солнце еще высоко.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 30 января 2016, 18:11

      Короче, хочет свалить и очень надеется, что Гинер не будет давиться за каждый шекель, ага.

      -2
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