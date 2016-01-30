«Милан» отказался отпускать Ньянга в «Лестер» за 16 миллионов

"Лестер" попытался приобрести нападающего "Милана" М’Байе Ньянга, но итальянский клуб ответил отказом.

Сообщается, что англичане предложили "Милану" за футболиста 16 миллионов евро с моментальной выплатой в размере десяти миллионов. Еще пять миллионов "Лестер" хотел заплатить в июне, а последнюю часть суммы миланцы получили бы в том случае, если бы подопечным Клаудио Раньери удалось квалифицироваться в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Однако "Милан" не намерен расставаться с Ньянгом в январе и не собирается рассматривать никаких предложений.