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    «Фенербахче» завершает сделку по Думбия

    Нападающий "Ромы" Сейду Думбия близок к переходу в "Фенербахче". Об этом рассказал в эфире SporTV турецкий журналист Мехмет Демиркол.

    "Думбия уже на 95% в "Фенербахче". Насколько я знаю, осталось договориться о небольших нюансах. Это хорошая сделка: Думбия – сильный нападающий, который целиком соответствует требованиям "Фенербахче", – сказал Демиркол.

    Напомним, первую часть сезона Думбия провел в ЦСКА на правах аренды, сыграл в 13 матчах РФПЛ, забил пять голов и отдал пять результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.01.2016 22:36
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +192

      LINED 3 февраля 2016, 19:47

      Поздравльяю с переходом в английский фенербахче)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 29 января 2016, 02:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Думбия-дерьмо, теперь будет турецкое дерьмо.

      -7
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    • ...
      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 28 января 2016, 23:54

      кто теперь будет в цска голы забивать?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8

      palap51 28 января 2016, 23:53

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      -1
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    • ...
      Рейтинг: +21

      Дмитрий Савенков 28 января 2016, 23:00

      О как раз играю за Фенер в турнире, можно смело добавлять в состав)

      3
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    • ...
      Рейтинг: +286

      Igorello97 28 января 2016, 22:42

      Да, Думбия хороший нападающий. А сможет ли он сыграть против ЛОКО, или нет?

      1
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      Рейтинг: +11

      loko353 > Igorello97 29 января 2016, 00:16

      Сможет!

      1
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