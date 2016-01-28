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    Кашчелан: «Я уже стар для «Спартака»

    Черногорский полузащитник Младен Кашчелан, недавно покинувший "Арсенал", рассказал "Слободе" о причинах своего ухода.

    - "Арсенал", который собирается в Премьер-лигу, распускает половину основного состава. С закрытым трансферным окном о каких амбициях можно говорить? И какие игроки должны прийти на наше место, чтобы команда дальше вела борьбу за путевку в Премьер-лигу? Я не говорю, что мы такие хорошие футболисты. Просто новые игроки даже не поедут на просмотр в команду, которая только обещает открыть трансферное окно.

    – Если Дмитрий Анатольевич Аленичев сейчас позвонит и позовет в "Спартак" – пойдешь?

    – Не откажусь. Правда, я уже стар для "Спартака". Скоро 33 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.01.2016 08:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 28 января 2016, 11:42

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