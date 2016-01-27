Рамирес покинул «Челси» ради «Цзянсу Сайнти»

Полузащитник "Челси" Рамирес продолжит свою карьеру в китайском "Цзянсу Сайнти". Об этом сообщил официальный сайт лондонского клуба. Детали сделки пока неизвестны. Отмечается, что 28-летний бразилец в Китае будет работать под руководством бывшего футболиста синих Дана Петреску.

Всего за свою карьеру в "Челси" Рамирес принял участие в 251 матче и забил 34 гола. Полузащитник вместе с "аристократами" успел выиграть все английские трофеи, а также поднять над головой кубок "Лиги чемпионов" и кубок "Лиги Европы".