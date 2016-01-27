Дель Боске: «Касильяс хочет участвовать в чемпионате Европы даже в качестве запасного»

Главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске заявил, что голкипер "Порту" Икер Касильяс мечтает поехать с национальной сборной на чемпионат Европы 2016 года.

"Касильяс хочет участвовать в чемпионате Европы даже в качестве запасного. Это определенный жест со стороны футболиста, выигравшего в своей карьере все. Икер – особенный игрок. Он играет в сборной Испании столько лет, что уже является живой историей этого вида спорта. Он – отличный пример того, каким должен быть испанский спортсмен в эту эпоху", — цитирует дель Боске пресса.