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    Тихоновецкий: «Широков нужен не только ЦСКА, но и любой другой команде РФПЛ»

    Тренер "Луча-Энергии" Александр Тихоновецкий, игравший в свое время с полузащитником Романом Широковым за дубль московского ЦСКА, отметил лучшие качества своего бывшего партнера по команде.

    — Как вам кажется, нужен ли Широков сейчас армейцам?

    — Широков нужен любой команде РФПЛ, не только ЦСКА. Он футболист очень высокого уровня.

    — Когда вы выступали вместе, чем он вам запомнился как футболист?

    — У него уже тогда была светлая голова. Он еще в ранние годы думал на два хода вперед и прекрасно видел поле. С возрастом эти качества только улучшились.

    — Почему у Широкова не получилось пробиться в основу ЦСКА?

    — Мы были молодыми парнями, а в ЦСКА уже сформировалась хорошая команда. В центре играли Сергей Семак и Дмитрий Хомуха. Широкову в то время было очень тяжело конкурировать с такими футболистами. Нам не хватало опыта, а Павел Садырин любил делать ставку на опытных
    игроков.

    — Какой у Широкова был характер?

    — Мы общались с Ромой очень хорошо. А вот с тренерами он разговаривал немного по-другому. Скажем так – ругался иногда. Он был чрезмерно эмоционален. У Романа всегда была своя точка зрения, которую он постоянно отстаивал.

    — Помните какой-то конкретный случай, когда Широков спорил с тренерским штабом?

    — Сейчас, наверное, уже и не вспомню. Роман всегда говорил именно то, что было у него на уме. Не подумайте, что дело прямо до скандалов доходило. Просто он мог сказать все, что думал.

    — Выделялся ли Широков чем-то еще?

    — Он был настоящим лидером "армейского" дубля. Роман подсказывал на поле остальным игрокам и сам вел игру. Сейчас в какой бы команде он ни играл, он всегда проявляет себя именно как лидер.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.01.2016 22:21
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +231

      yanedo 27 января 2016, 07:14

      если такой футболёр как широков в 35 лет нужен любой другой команде РФПЛ то мне очень жаль наш чемпионат и никогда мы ничего невыиграем

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 26 января 2016, 22:57

      Уже тренер? Молодец! Травку продолжает покуривать?

      2
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      Рейтинг: +21

      Ortaped 79 26 января 2016, 22:51

      как бы то ни было,но широков не может задержаться ни в каком клубе рфпл. игрок он хороший, но складывается впечатление ,что жить без скандалов он не может или уже не может

      0
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 26 января 2016, 22:47

      Значит, теперь талант Мусы резво ускоряться туда, куда никому, кроме ЦСКА, не надо, будет развит еще больше. Надеюсь, Ахмед подточит реализацию

      1
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