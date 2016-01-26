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    «Фенербахче» интересуется Думбия

    "Фенербахче" проявляет интерес к ивуарийскому нападающему "Ромы" Сейду Думбия.

    Турецкий клуб намерен арендовать Думбия в зимнее трансферное окно с правом выкупа. "Рома", в свою очередь, не рассчитывает на форварда и хочет продать его в другой клуб.

    Также Думбия хочет вновь взять в аренду ЦСКА, но российский клуб не собирается выкупать его трансфер.

    Напомним, что первую половину этого сезона 28-летний форвард провел в ЦСКА на правах аренды.

    Если "Рома" не сумеет продать Думбия в аренду до закрытия трансферного окна, то ЦСКА останется по сути единственным европейским вариантом для форварда.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    26.01.2016 16:56
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +118

      Лыков 26 января 2016, 21:14

      Ван перси не нужен?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 26 января 2016, 19:05

      Ага, и глупая Рома, купившая Думбия за немалые деньги, вновь позволит Гинеру извлекать выгоду из чужой вещи? Маловероятно.

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