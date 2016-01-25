Примера. «Реал» не смог обыграть «Бетис»

"Реал" не смог переиграть "Бетис" в поединке 21-го тура Примеры. Более того, севильцы вели в счете на протяжении почти всего матча, и только за 20 минут до окончания встречи Карим Бензема смог сравнять счет. Таким образом, отставание "сливочных" от "Барселоны" и "Атлетико", имеющих в своем активе по 48 очков, достигло четырех пунктов. Отметим, что при этом каталонский клуб сыграл на один матч меньше.

Чемпионат Испании. Примера. 21-й тур

Бетис (Севилья) – Реал (Мадрид) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Сехудо, 7; 1:1 – Бензема, 70.

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