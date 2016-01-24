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    Серия А. «Интер» упустил победу в матче с «Карпи» и другие результаты

    В матче 21-го тура Серии А "Наполи" одержал победу над "Сампдорией" 4:2.

    В других встречах "Болонья" взяла верх над "Сассуоло", "Интер" упустил три очка в матче с "Карпи", "Лацио" уверенно справился с "Кьево", "Верона" и "Дженоа" не сумели выявить победителя, а "Палермо" с разгромным счетом победил "Удинезе".

    Чемпионат Италии. Серия А. 21-й тур

    Сассуоло – Болонья – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Джаккерини, 68; 0:2 – Флоккари, 90.

    Интер – Карпи – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Паласио, 39; 1:0 – Ласанья, 90.

    Лацио – Кьево – 4:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Цесар, 5; 1:1 – Кандрева, 66 (с пенальти); 2:1 – Катальди, 72; 3:1 – Кандрева, 81; 4:1 – Кейта, 90.

    Верона – Дженоа – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Коппола, 19 (в свои ворота); 1:1 – Паццини, 39.

    Сампдория – Наполи – 2:4 (1:2)

    Голы: 0:1 – Игуаин, 9; 0:2 – Инсинье, 18 (с пенальти); 1:2 – Корреа, 45; 1:3 – Гамшик, 60; 2:3 – Эдер, 73; 2:4 – Мертенс, 79.

    Палермо – Удинезе – 4:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Квайсон, 35; 2:0 – Хильмарк, 50; 3:0 – Лазаар, 77; 3:1 – Теро, 79; 4:1 – Трайковски, 87.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.01.2016 18:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +31

      mendez999 25 января 2016, 00:34

      кстати в отличие от конченного соккер ру где модеры днище продажное тут хоть не так много народу. модеры соккера конченные просто, а юзеры и того хуже

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      Рейтинг: +25

      DarkJoy 24 января 2016, 20:36

      эх Интер,Интер... жду когда ты снова станешь чемпионов а ты пропускаешь в концовке :(

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