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    • Червиченко: «Чемпионство «Спартака» может случиться в самый внезапный момент»

    Червиченко: «Чемпионство «Спартака» может случиться в самый внезапный момент»

    Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал слова владельца красно-белых Леонида Федуна о том, что он не покинет команду, пока та не выиграет чемпионат России.

    "Всегда говорил, что Леонид Федун не уйдет, пока не выиграет чемпионство. Это нормально, когда ты вкладываешь столько средств, души, желания и хочешь добиться своего. Чемпионство "Спартака" может случиться в самый внезапный момент, когда этого никто не будет ожидать.

    Когда это произойдет? Есть два варианта. Первый – терпеть и ждать, пока Дмитрий Аленичев сформируется в высококлассного тренера и вместе с собранной им же командой пройдет через тернии к чемпионству. Этот путь может затянуться и на три года, и на пять лет. Но хватит ли терпения хозяину клуба? Болельщики, понятно, готовы ждать – они уже полтора десятка лет без трофеев.

    Есть и другой путь – кардинальный. Пригласить тренера калибра Карло Анчелотти и позвать несколько звездных игроков по типу Халка. Тогда вопрос о чемпионстве можно будет решить за пару сезонов. Но этот вариант требует нереальных финансовых вложений, тем более, учитывая нынешнюю экономическую ситуацию", – сказал Червиченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.01.2016 16:48
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    Комментарии (5)
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    Lakhamu
    1453471515
    " в самый внезапный момент" Никогдацатого ?
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    Aztec58
    1453472122
    Блин, как эксперт он ниже любого Рейнгольда, ага.
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    Konst77
    1453472348
    все шансы есть стать в этом году. цска никакой, зенит мертвый. Только Краснодар может вписаться.
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    Taps
    1453486368
    2016.
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    ologreds
    1694996370
    numo455531
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