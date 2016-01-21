Манчини: «Если бы все мужчины были такими, как Сарри, я был бы горд быть геем»

Главный тренер "Интера" Роберто Манчини заявил, что он придерживается традиционной сексуальной ориентации, несмотря на то, что обвинил наставника "Наполи" Маурицио Сарри в гомофобстве.

"Я гей? Видимо меня неправильно поняли, так как обсуждения случившегося были очень бурными. Я только хотел сказать, что если бы все мужчины были такими, как Сарри, я был бы горд быть геем. Впрочем, несмотря на мое уважительное отношение к любым сексуальным предпочтениям, меня привлекают только женщины.

Я не удивлен тем, что этой ситуацией заинтересовались в других странах. Я думаю, что это правильно. Если бы, например, в Англии, тренер сказал подобное своему коллеге, то он больше не смог бы работать в этой стране. Но в Италии все закончится как всегда. Дисквалифицируют на два матча, а потом можно продолжать работать. Мне интересует вот что, почему "Наполи" не делал никаких заявлений? Президенту этого клуба нечего сказать по этой ситуации?", – сказал Манчини.

Ранее Манчини заявлял, что Сарри обозвал его геем, после того, как Роберто уточнил у резервного судьи, почему к основному времени матча добавлено 5 минут. По словам Сарри, он извинился перед Манчини в раздевалке.