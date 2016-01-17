Лаллана: «У нас должок перед «МЮ» за два поражения в прошлом сезоне»

Хавбек «Ливерпуля» Адам Лаллана накануне поединка 22-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» отметил, что мерсисайдцам необходима победа для продолжения борьбы за Лигу чемпионов. Кроме того, игрок заявил, что его команде нужно вернуть долг «красным дьяволам» за два поражения в прошлом сезоне.

«Мы здорово играли с «Арсеналом», но, к сожалению, заработали только одно очко. Однако, если добьемся успеха в матче с «МЮ», то сможем вернуться в борьбу за путевку в Лигу чемпионов.

«МЮ» два раза наносил нам поражение в прошлом сезоне, к тому же, мы посредственно сыграли на «Олд Траффорд» в сентябре, так что, однозначно за нами должок.

В нынешнем сезоне мы уверенно играем с грандами. Нужно и дальше продолжать также, тем более во встрече с «МЮ», – подчеркнул Лаллана.