Радимов: «Тренировка на открытом воздухе? По снегу пробежаться – самое то»

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов рассказал о проведенном отпуске и о том, как идет подготовка его подопечных ко второй части сезона в ФНЛ.

–​ Почему решили тренироваться на открытом воздухе?

– Во-первых, погода позволяет. Во-вторых, мне кажется, что по снегу пробежаться – самое то. Вон какие все румяные! И, судя по своему опыту, могу сказать, что втягиваться так гораздо легче, интереснее и приятнее.

– Как прошла тренировка? Встреча получилась радостной?

– Все соскучились, теперь повидались. Хотя большинство игроков нашей команды сегодня отсутствовали: часть находится в молодежной сборной, часть – в Катаре с основной командой. Но тем, кто сегодня тренировался, конечно, было о чем поболтать. Потому мы и начали с тридцатиминутного кросса – это отличная возможность и поговорить, и встряхнуться. А работа с мячом на снегу, я считаю, положительно сказывается на координации.

– Вам самому в отпуске удалось отдохнуть?

– Я впервые за долгое время провел весь отпуск в Питере, причем с большим удовольствием. Выпал снег, значит, можно с ребенком и в снежки поиграть, и на ватрушках покататься, и на коньках. Просто отлично! Я ни капли не пожалел, что в этом году не поехал в какие-то теплые края.

–​ Все-таки не слишком холодно было?

– Холодно было для людей южных. А для ленинградца, который здесь родился, что в этом страшного? Помните, когда в 30 градусов мороза отменяли занятия в школе, то мы вместо учебы брали коньки, клюшки и шли играть в коробку.