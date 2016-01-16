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    Армавирское «Торпедо» намерено сменить название и проводит опрос болельщиков

    Руководство "Торпедо" из Армавира просит болельщиков принять участие в опросе, посвященном смене названия клуба.

    "Дорогие друзья! К руководству нашего клуба не в первый раз обращаются болельщики нашей команды с просьбой рассмотреть возможность переименования ФК “Торпедо” в ФК “Армавир”. Действительно, как следует из писем болельщиков, “название “Торпедо” ассоциируется прежде всего с командами, образованными на базе автомобильных заводов или предприятий. ФК “Торпедо” же был создан в 1959 году на базе команды Новокубанского зерносовхоза и отношения к автомобильной промышленности не имеет”.

    Сегодня наш футбольный клуб благодаря выступлениям в ФНЛ способствует повышению известности и авторитета города Армавира, полностью ассоциируется с ним и по праву является настоящей “городской” командой, одной из достопримечательностей города. В связи с многочисленными обращениями болельщиков руководство футбольного клуба просит принять участие в опросе и определить имя своего клуба: под каким именем должен выступать клуб из города Армавира?", — гласит объявление на официальном сайте армавирского клуба.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.01.2016 19:23
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 17 января 2016, 21:24

      ФК "Армянский аул" в честь прежнего названия города в 1848 году...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 17 января 2016, 21:22

      ФК Зерно (Армавир)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +142

      Sashka Reshetov 16 января 2016, 22:59

      ФК Армавир!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +35

      Ortaped79 16 января 2016, 21:34

      фк Армопедо или фк Торпедармо

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1267

      Sky Spartak 16 января 2016, 21:15

      ФК "Карп " (Армавир)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 16 января 2016, 21:09

      хорошо, что не в Спартак)
      Валера мог)

      0
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 16 января 2016, 20:34

      арарат однозначно ))))

      0
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      Рейтинг: +77

      Truly 16 января 2016, 20:17

      Пришлите мне евреи ваш вызов на ОВИР
      Пришлите поскорее, мне тошен Армавир
      ©
      :)

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