Швайнштайгер может сыграть с «Ливерпулем»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал накануне матча 22-го тура АПЛ против «Ливерпуля» рассказал о ситуации с травмированными футболистами. Наставник отметил, что полузащитник Бастиан Швайнштайгер еще не полностью восстановился после полученной травмы, но имеет шанс появиться на поле.

«У нас все те же травмы, что были раньше, новых не добавилось. Возможно вернется Швайнштайгер, но это еще неточно. Он может играть, но, думаю, ему нужно еще время для полного восстановления.

Кэррик травмирован. Я забыл о нем упомянуть ранее, но он все еще восстанавливается и не может играть. Джонс возможно появится на поле, но Рохо, Валенсии и Шоу нужно больше времени – они все еще не готовы.

Что касается Янузая, то мы не стали рисковать и сразу бросать его в бой. Он занимается на тренировках по специальной программе. Теперь он уже может появиться на скамейке запасных или сыграть за вторую команду», - сказал ван Гаал.