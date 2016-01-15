Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Павлюченко советует Кокорину ехать в Европу

    Нападающий "Кубани" Роман Павлюченко посоветовал форварду "Динамо" Александру Кокорину перейти в европейский клуб.

    "Сто процентов надо ехать в Европу. Я бы уехал, потому что знаю, что такое Европа и, какое наслаждение ты получаешь, играя там в футбол. Думаю, отказываться не надо — пускай пробует. Мало ли, может, превратиться в мегазвезду. В Европе он еще вырастет как футболист, а в России он уже дошел до определенного уровня — выше ему здесь не подняться. Чтобы развиваться, надо ехать.

    Потянет ли Александр уровень английского чемпионата? Конечно. У него все данные для этого есть. Поэтому я уверен на сто процентов, что он заиграет там. Но все зависит от него самого", - сказал Павлюченко.

    По некоторым данным, интерес к Кокорину проявляет "Арсенал". Что касается Павлюченко, то он с 2008 по 2012 годы выступал за "Тоттенхэм".

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.01.2016 00:51
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22

      Igreks 15 января 2016, 11:13

      Вау)))) Россияне в Гейропу хотят)))) ЖЭЭЭЭЭЭСТЬЬЬ

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 15 января 2016, 10:52

      Павлюченко: "Советую Кокорину завязывать с футболом!"

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11