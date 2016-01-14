Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Эменике вернулся в «Фенербахче»

    Нигерийский нападающий Эммануэль Эменике вернулся в "Фенербахче", после того, как завершился срок его аренды в "Аль-Аин".

    Клуб из ОАЭ решил не выкупать игрока по завершении срока аренды. 28-летний Эменике выступал за "Аль-Аин" с лета 2015 года, провел за клуб 15 матчей и забил 9 голов.

    Контракт форварда с "Фенербахче" действует до лета 2018 года. Напомним, что Эменике известен своими выступлениями за московский "Спартак".

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.01.2016 22:14
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 января 2016, 23:16

      Чёй-то вспомнился Секрет:
      Но может, черт возьми, нам снова
      Выходишь здесь, ну, будь здорова. (с)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11