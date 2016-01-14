Нигерийский нападающий Эммануэль Эменике вернулся в "Фенербахче", после того, как завершился срок его аренды в "Аль-Аин".

Клуб из ОАЭ решил не выкупать игрока по завершении срока аренды. 28-летний Эменике выступал за "Аль-Аин" с лета 2015 года, провел за клуб 15 матчей и забил 9 голов.

Контракт форварда с "Фенербахче" действует до лета 2018 года. Напомним, что Эменике известен своими выступлениями за московский "Спартак".