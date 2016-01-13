Смолов: «Хочу поработать с Бердыевым»

Форвард «Краснодара» Федор Смолов признался, что ему хотелось бы поиграть под руководством Курбана Бердыева.

«Ростов» удивил больше по результату, чем по игре. По игре «Урал» достойно смотрелся — много очков набрали и интересную игру показали. От якоря освободились и сразу за Лигу Европы стали бороться!



Хочу ли поработать с Бердыевым? Хочу. Потому что все, кто с ним работал, очень хорошо о нем отзываются. Даже Широков говорит, что Курбан Бекиевич очень сильный специалист. За счет дисциплины Бердыев выстроил в «Ростове» сильную систему, команда очень хорошо «садится» после потери мяча», — сказал Смолов.