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    Дель Боске покинет сборную Испании после ЧЕ-2016

    Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске принял окончательное решение покинуть свой нынешний пост после чемпионата Европы 2016 года.

    "Я не вижу себя у руля национальной команды на чемпионате мира в России. Однако до турнира есть достаточно времени для того, чтобы естественным образом найти мне замену. А федерацию футбола Испании я не покину никогда. Моя семья одобряет любое решение, которое я приму", — заявил дель Боске.

    Напомним, что под руководством именитого наставника сборная Испании выиграла чемпионат мира 2010 года и чемпионат Европы в 2012 году.

    Источник: Marca

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    13.01.2016 06:49
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