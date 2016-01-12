Луческу: «Шахтер» – топовый клуб Европы»

Главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу рассказал, что визит его подопечных в США, где пройдет первый сбор команды, вызвал большой интерес.

"В США очень быстро развивается футбол, и наш визит вызвал там большой интерес. Сегодня американские стадионы начинают заполняться на матчах МЛС, интерес к футболу растет. Не нужно удивляться, что "Шахтер" будет играть где-нибудь в Китае или в других азиатских странах. Так поступают все топовые команды. Я считаю, что "Шахтер" можно назвать топовым клубом Европы", – сказал Луческу в эфире канала "Футбол 1".